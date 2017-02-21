ألمانيا تقترح تخفيف قواعد حقوق الإنسان لترحيل طالبي اللجوء

محمد عمر

ألمانيا تقترح تخفيف قواعد حقوق الإنسان لترحيل طالبي اللجوء

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