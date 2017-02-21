أمن الدولة يوقف المدعو سليمان سليمان من التابعية السورية في وادي خالد بجرم الخطف والاتجار بالمخدرات

محمد عمر

أمن الدولة يوقف المدعو سليمان سليمان من التابعية السورية في وادي خالد بجرم الخطف والاتجار بالمخدرات

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