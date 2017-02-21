إهداء ثواب القراءة للميت

* ما حكم ختم القرآن وإهداء الثواب للأموات؟

علاء يموت -بيروت

– ختم القرآن وإهداء ثوابه للأموات أمر خلافي بين العلماء فمن أباحه من جهة إهداء العمل الصالح للأموات وقد يؤجر المهدي بنية حب الخير للآخرين. ومن منع أخذ بقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»، والله أعلم.

خرج بعد الآذان ولم يصل

* ما حكم من خرج من المسجد بعد الأذان ولم يصل مع الناس؟

نور ياسين – بيروت

– لا يجوز الخروج من المسجد بعد الآذان وقبل انتهاء الصلاة إلا لعذر. لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه خرج رجل من المسجد بعد الأذان. فقال أبو هريرة للجالسين: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم».

والأعذار التي يباح بها الخروج من المسجد: الخروج للوضوء بعد انتقاضه. ويكون مكانه خارج المسجد. كما يجوز الخروج من المسجد بنية العودة مرة أخرى للصلاة لإيقاظ أهله للصلاة. أو إن كان هناك أمر ضروري يحتم ذلك، والله أعلم.

نذر ضرب ولده!!

* رجل نذر أن يضرب طفله الصغير لو فعل شيئا ما وفعله ولم يضربه فما الحكم؟

سمير خانجي- بيروت

– هذا نذر معصية لأن الطفل غير مميز فلا يعاقب على خطأه إلا بالتربية وليس بالضرب، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعصه فلا يعصه» فعليه كفارة النذر، كما عليه أن يمسك لسانه عن النذر بمثل تلك الأمور والله أعلم.

التبني

* هل يوجد ما يسمى بـ «التبني المشروع» وغير المشروع؟

كمال عدرا – بيروت

– لا يوجد في الشريعة الإسلامية ما يسمى بالتبني المشروع وغير المشروع لأن الإسلام أبطل التبني وحرمه بقوله تعالى: {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله} فبالتبني يكون هناك اختلاط للأنساب وإعطاء المتبني ميراث من الذي تبناه وهو لا يستحقه ولكن يجوز دفع الطفل اللقيط مجهول النسب إلى إنسان يحسن تربيته وتعليمه وتوجيهه ويجعله عنصرا بناء في المجتمع مع عدم نسبته إليه والله أعلم.