الان عون للـ”ال بي سي”: ننتظر نتائج المساعي للتوصل الى قانون انتخاب وعون سبق وطرح الاستفتاء ويمكن ان يلجأ الى طلب عقد جلسة نيابية لحسم الموضوع

darine alameh

الان عون لـ”ال بي سي”: ننتظر نتائج المساعي للتوصل الى قانون انتخاب وعون سبق وطرح الاستفتاء ويمكن ان يلجأ الى طلب عقد جلسة نيابية لحسم الموضوع

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