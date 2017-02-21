الجزيرة: 7 قتلى و14 جريحا في تفجير سيارة ملغمة بحي العامرية غربي بغداد

darine alameh

الجزيرة: 7 قتلى و14 جريحا في تفجير سيارة ملغمة بحي العامرية غربي بغداد

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