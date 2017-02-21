الخارجيّة الروسيّة: لافروف أجرى مكالمة هاتفيّة مع نظيره الأميركي وناقش معه العلاقات الثنائيّة

darine alameh

الخارجيّة الروسيّة: لافروف أجرى مكالمة هاتفيّة مع نظيره الأميركي وناقش معه العلاقات الثنائيّة

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