الخارجيّة الروسيّة: لافروف أجرى مكالمة هاتفيّة مع نظيره الأميركي وناقش معه العلاقات الثنائيّة

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- عربياتالأمم المتحدة: محاكمة سيف الإسلام القذافي غير نزيهة
- رياضةالوحدات يتقدم على النجمة بهدف يتيم ذهاباً..
- اللواءالقادري لـ”ال بي سي”: صلاحيات رئيس الحكومة محدودة بالقانون الانتخابي والقانون ينصّ على مهل معيّنة
- اللواءالان عون للـ”ال بي سي”: ننتظر نتائج المساعي للتوصل الى قانون انتخاب وعون سبق وطرح الاستفتاء ويمكن ان يلجأ الى طلب عقد جلسة نيابية لحسم الموضوع
- اللواءمحفوض لـ”الجديد”: اضرابنا يوم الغد تحذيري للتشديد على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الموازنة
- اللواءالداخلية البحرينية: 8 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المتفجرات في إيران والعراق
- اللواءالداخلية البحرينية: القبض على 20 مطلوبا في قضايا إرهابية بينهم 4 نساء لعبن دورا في إيواء مطلوبين
- اللواءmtv: مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان نُصح بعدم رؤية المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان لكنه أصر على اللقاء كي يريها صورة الإسلام المعتدل.
- اللواء“التحكم المروري”: جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية عند شارع الاستقلال الاشرفية نقل الى مستشفى الجعيتاوي للمعالجة