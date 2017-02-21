الداخلية البحرينية: 8 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المتفجرات في إيران والعراق

darine alameh

الداخلية البحرينية: 8 من المقبوض عليهم تلقوا تدريبات عسكرية على السلاح واستخدام المتفجرات في إيران والعراق

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