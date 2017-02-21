العبادي: نجدد التأكيد على عدم وجود قوات أجنبية مقاتلة على الأرض وإنما فقط مستشارين

darine alameh

العبادي: نجدد التأكيد على عدم وجود قوات أجنبية مقاتلة على الأرض وإنما فقط مستشارين

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