القادري لـ”ال بي سي”: صلاحيات رئيس الحكومة محدودة بالقانون الانتخابي والقانون ينصّ على مهل معيّنة

darine alameh

القادري لـ”ال بي سي”: صلاحيات رئيس الحكومة محدودة بالقانون الانتخابي والقانون ينصّ على مهل معيّنة

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