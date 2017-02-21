المعارضة السورية : النظام استهدف مواقعنا في الغوطة الشرقية بصواريخ غاز الكلور السام

دلال ديب

المعارضة السورية : النظام استهدف مواقعنا في الغوطة الشرقية بصواريخ غاز الكلور السام

تعليقات الفيسبوك