بري: ادعو الى تحرك عربي اسلامي يقوم باغلاق السفارات بالولايات المتحدة في حال جرى نقل السفارة الاميركية في تل أبيب الى القدس

دلال ديب

بري: ادعو الى تحرك عربي اسلامي يقوم باغلاق السفارات بالولايات المتحدة في حال جرى نقل السفارة الاميركية في تل أبيب الى القدس

تعليقات الفيسبوك