بري من طهران: نشر الاستيطان على المدى المفتوح ليست قرارات توسعية احتلالية فحسب بل هو اعلان حرب ومحاولة متجددة لترسيخ يهودية كيان الدولة

دلال ديب

بري من طهران: نشر الاستيطان على المدى المفتوح ليست قرارات توسعية احتلالية فحسب بل هو اعلان حرب ومحاولة متجددة لترسيخ يهودية كيان الدولة

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