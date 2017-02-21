بري: يجب أن نقتنع بأن أحدا في إسرائيل لا يريد حلا سياسيا والممارسات الإحتلالية اليومية تؤشر وتؤكد على ذلك ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب

دلال ديب

بري: يجب أن نقتنع بأن أحدا في إسرائيل لا يريد حلا سياسيا والممارسات الإحتلالية اليومية تؤشر وتؤكد على ذلك ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب

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