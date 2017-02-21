بري يلقي كلمته في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران

دلال ديب

بري يلقي كلمته في المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران

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