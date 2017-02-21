بيان مصري-أردني: إقامة الدولة الفلسطينية من الثوابت القومية وحل الدولتين غير قابل للمساومة

darine alameh

بيان مصري-أردني: إقامة الدولة الفلسطينية من الثوابت القومية وحل الدولتين غير قابل للمساومة

 

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