جريح في إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار بين شبان من آل الموسوي وآل شكر في النبي شيت والجيش عمل على فضه

محمد عمر

جريح في إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار بين شبان من آل الموسوي وآل شكر في النبي شيت والجيش عمل على فضه

 

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