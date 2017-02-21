«خارطة طريق» فلسطينية تجعل الاحتلال مكلفاً … سحب الإعتراف بـ«إسرائيل» والتوجّه إلى «الجنائية»

عشية زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى لبنان، أنجزت كافة الاستعدادات لإنجاح زيارة الدولة، التي تأتي في ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ضوء «ضبابية» الموقف الأميركي من حل الدولتين، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب، وهو ما اتخذه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذريعة لمزيد من التطرف والتنكر لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة لـ«الأمم المتحدة» الرقم 67/19، بتاريخ 29 تشرين الثاني 2012، الذي اعترف بالدولة الفلسطينية.

وأيضاً عدم حسم الرئيس الأميركي، لما كان قد أعلنه عن نيته نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وكذلك تشكيل لجان مشتركة أميركية – إسرائيلية لرفع مستوى العلاقات بين الطرفين، في جميع المجالات الرئيسية، وجديدها تشكيل لجنة لبحث قضية الاستيطان في الضفة الغربية.

وقد وضعت القيادة الفلسطينية «خارطة طريق» فلسطينية للتعامل مع متغيّرات المرحلة المفصلية، يتم استخدامها في الوقت والزمان المناسبين:

– داخلياً: بالإسراع بإنجاز المصالحة الفلسطينية.

– وعربياً ودولياً: عبر الدعم العربي والدولي بالضغط على الرئيس الأميركي لعدم التسرّع في نقل السفارة الأميركية، واستمرار الانحياز الصهيوني، وضرورة إقناع الإدارة الأميركية الجديدة بعدالة القضية الفلسطينية، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، والمساعدة على إقامتها، ووقف الاستيطان الإسرائيلي.

وأجرت القيادة الفلسطينية اتصالات على أكثر من صعيد، من بينها مع صنّاع القرار الأميركي:

– لمنع صدور قرار نقل السفارة نظراً إلى مخاطره.

– وإذا ما صدر.. العمل على منع تنفيذه.

– وإنْ جرى التنفيذ.. ألا تتّخذ دول أخرى خطوات مماثلة.

أما بشأن استمرار الاحتلال باستغلال «ضبابية» الموقف الأميركي، لجهة حل الدولتين وبناء المستوطنات، فإنّ القيادة الفلسطينية، التي أعلنت عن أنّ 2017 سيكون عام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس، وإنهاء الاحتلال، لا يمكن أنْ تسلّم بأي قرار يحطّم الحلم الفلسطيني بإقامة الدولة، ويرفض الشعب الفلسطيني، المتجذّر في أرضه، شرب «كأس السم» الذي ذاقه في العام 1948، عبر:

– اعتبار أنّ أي قرار يقضي بشرعنة المستوطنات هو خروج على الالتزامات المُتّفق عليها في اتفاقيات السلام، وبالتالي فإنّ احتمالات سحب الاعتراف الفلسطيني بالكيان الإسرائيلي، أمر مطروح.

– تنفيذ قرارات «المجلس المركزي الفلسطيني» الصادرة في العام 2015، بتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، والانتقال من السلطة إلى الدولة.

– تفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين أمام «مجلس الأمن الدولي».

– الانضمام إلى المزيد من المنظّمات والمعاهدات الدولية، التي أصبح بإمكان فلسطين الدخول إليها، بعد الإعتراف الدولي بها.

– التوجّه إلى «المحكمة الجنائية الدولية»، وهو ما قوبل بتهديد صريح من ترامب للسلطة بسحب الاعتراف الأميركي بها، إذا أقدمت على مثل هذه الخطوة.

– ضرورة جعل الاحتلال الإسرائيلي مكلّفاً فعلياً، من خلال وضع آليات فلسطينية ودولية عبر خطوات عقابية على رفضه تنفيذ القرارات الدولية.

– التأكيد على مشروعية النضال داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة لمواجهة الاحتلال، ومشاريعه ومخطّطاته، وخارجها التمسّك بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم، وفقاً للقرار الدولي 194، لأنّه حق سياسي وقانوني وإنساني لجميع أبناء الشعب الفلسطيني.