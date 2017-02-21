دورية من شعبة المعلومات اوقفت في بلدة كفررمان ش.س مواليد 1990 /سوري بجرم ترويج عملة مزيفة

محمّد جابر

دورية من شعبة المعلومات اوقفت في بلدة كفررمان ش.س مواليد 1990 /سوري بجرم ترويج عملة مزيفة

تعليقات الفيسبوك