روسيا والنظام يتناوبان قصف درعا وغارات مدمِّرة على إدلب ودمشق

استأنف الطيران الروسي والسوري امس القصف على مدينة درعا وريفها، كما قصفت طائرات النظام مناطق بمحافظة إدلب وأسقطت خمسة قتلى وعشرات الجرحى فضلا عن غارات بـ حماة وريف دمشق.

وتناوبت الطائرات الروسية ومروحيات النظام القصف على المنشية وأحياء أخرى بدرعا وبلدتي النعيمة واليادودة بالصواريخ والبراميل المتفجرة ما تسبب بسقوط جرحى وزيادة معاناة المدنيين، حيث ما يزال الكثير منهم عالقين في مناطق القصف بالرغم من حركة النزوح الكبيرة.

وسيطر جيش خالد بن الوليد المُتهم بولائه لـ تنظيم الدولة الإسلامية على ثلاث قرى في وادي اليرموك بدرعا، حيث قال الفصيل إنه قتل العشرات من عناصر المعارضة المسلحة، لكن مصادر بالمعارضة أكدت أنها استعادت عدة نقاط وأسقطت قتلى وجرحى بصفوف «جيش خالد».

من جهة أخرى، قتل تسعة أشخاص في قصف نفذته مليشيا وحدات حماية الشعب الكردية على قرية كلجبرين في ريف حلب، في حين ردت قوات المعارضة بقصف المليشيات الكردية في منغ وعين دقنة ومرعناز.

وقال ناشطون إن طيران النظام قصف مدينة معرة مصرين بإدلب وأسقط خمسة قتلى وعشرين جريحا، وأضافوا أن القصف شمل بلدات المسطومة وبنش وأبو الظهور وترملا وبعربو ومعرة حرمة ما تسبب بإصابة عدة مدنيين.

وفي محافظة حماة، أصيب عدةمدنيين بجروح في غارات شنتها طائرات تابعة للنظام السوري على بلدات طيبة الإمام واللطامنة ومورك والجنابرة الخاضعة للمعارضة المسلحة، بينما قالت وكالة سانا التابعة للنظام إن قواته استهدفت تجمعات وتحصينات للمعارضة في قرى وبلدات ريف حماة الشمالي، وقـَتلت وجرحت عددا منهم.

وجاء ذلك بعد إعلان فصائل المعارضة في حماة صباح امس تنفيذ هجوم ضد قوات النظام في محيط مورك وطيبة الإمام ردا على انتهاكات وقف إطلاق النار التي تقوم بها قوات النظام.

من ناحية أخرى، قالت شبكة شام إن قوات النظام قصفت حي جوبر بدمشق، مضيفة أن معارك اندلعت ضد المعارضة في الغوطة الشرقية وقُتل فيها عدة جنود للنظام.

كما شن طيران النظام غارات على بلدة حوش الضواهرة بريف دمشق بصواريخ تحوي غاز الكلور السام ما أدى لاختناق عدة مدنيين، بينما تعرضت بلدات دوما وحرستا والنشابية وحزرما ورنكوس والزبداني ومضايا وبقين لقصف مدفعي أوقع عددا من الجرحى، وفق ما أفادت شبكة شام.

من جهة ثانية،قال مصدر عسكري كردي امس إن تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي تدعمه الولايات المتحدة دخل محافظة دير الزور للمرة الأولى في إطار حملة تدعمها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

جاء هذا التقدم ضمن عملية لمحاصرة الرقة معقل التنظيم المتشدد في سوريا واستعادتها في نهاية المطاف.

وقال المصدر العسكري الكردي إن التحالف الذي يضم مقاتلين من العرب والأكراد دخل الجزء الشمالي من محافظة دير الزور واستعاد عددا من القرى من قبضة مقاتلي الدولة الإسلامية.

تجميد مساعدات

في هذا الوقت، أفادت مصادر في المعارضة السورية المسلحة بتجميد مساعدات عسكرية كانت تنسقها وكالة المخابرات المركزية الأميركية لمقاتلي المعارضة في شمال غرب سوريا وذلك بعد تعرضهم لهجوم كبير من جهاديين في الشهر الماضي.

وقال مسؤولون في المعارضة السورية إنه لا يوجد تفسير رسمي للخطوة التي اتخذت هذا الشهر بعد هجوم الجهاديين لكن عددا من المسؤولين يعتقدون أن الهدف الرئيسي منها هو الحيلولة دون سقوط السلاح والمال المقدم للمعارضة المسلحة في أيدي جهاديين. وتوقع المسؤولون أن يكون تجميد المساعدات مؤقتا.

وقال مسؤولان أميركيان مطلعان على البرنامج الذي تقوده وكالة المخابرات المركزية الأميركية إن تجميد المساعدات التي تشمل أجورا وتدريبا وذخيرة وفي بعض الأحيان صواريخ موجهة مضادة للدبابات جاء ردا على هجمات الجهاديين ولا علاقة له بوصول الرئيس دونالد ترامب إلى حكم الولايات المتحدة خلفا للرئيس باراك أوباما في كانون الثاني.

ويوضح تجميد المساعدات المشاكل التي تواجه الجيش السوري الحر في الحرب التي قاربت على إتمام السنوات الست ضد الأسد الذي يبدو في وضع عسكري قوي في المنطقة الغربية من سوريا ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى تدخل روسيا وإيران المباشر في الحرب إلى جانبه.

وقال مسؤول في إحدى الفصائل التي تأثرت بتجميد الدعم «الحقيقة أن هناك تغيرات في المنطقة وهذه التغيرات لا بد أن تكون لها تداعيات».

وأضاف متحدثا عن دخول مساعدات عسكرية «لا يمكن أن يدخل شيء قبل ترتيب الأمور. هناك ترتيب جديد ولكن لم يتبلور بعد».

ورفضت وكالة المخابرات المركزية الأميركية التعليق على نبأ تجميد الدعم للمعارضة المسلحة.

وقال مسؤول قطري إن حكومة بلاده ليس لديها ما تقوله في هذا الشأن. واكتفى مسؤولون أتراك بالقول إنهم لا يمكنهم مناقشة «تفاصيل العمليات». ولم تتطرق السعودية إلى الموضوع.

وتأكدت وكالة رويترز من تجميد الدعم من مسؤولين في خمسة من فصائل الجيش السوري الحر كانت تتلقى دعما ماليا وعسكريا عبر غرفة العمليات المعروفة بموم.

وأكدت ذلك أيضا شخصيتان أخريان كبيرتان في الجيش السوري الحر تم إطلاعهما على الأمر.

وتحدثت الشخصيتان بشرط عدم الكشف عن هويتيهما بسبب الطبيعة السرية للبرنامج الذي تدعمه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وكذلك بسبب حساسية الموضوع.

ويعتقد عدد من المعارضين أن وقف المساعدات مؤقت وأن من المتوقع وضع ترتيبات جديدة لكن ليس هناك وضوح حتى الآن.

وقال مصدران كبيران في الجيش السوري الحر أكدا تجميد المساعدات إن الدول المانحة تهدف إلى إرسال المساعدات إلى قوة مقاتلة واحدة متحدة وهو أمر استعصى على المعارضين طوال الحرب الأهلية السورية.

وقال أحد مسؤولي الجيش السوري الحر إنه لا يتوقع التخلي عن المعارضين باعتبارهم الأمل الوحيد لوقف تمدد جديد لنفوذ الجهاديين في سوريا وكذلك لمحاربة الدور المتزايد لإيران.

الانتقال السياسي

سياسياً،اكد مكتب مبعوث الامم المتحدة الى سوريا امس ان عملية الانتقال السياسي في سوريا ستبقى محور جولة المفاوضات الجديدة التي يفترض ان تنطلق غدا في جنيف بين الحكومة والمعارضة السوريتين.

ويأتي ذلك بعد شكوك حول ابتعاد الامم المتحدة عن هذا الهدف اثر تصريحات عدة لمبعوث الامم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا سبقت المفاوضات ولم يأت فيها على ذكر عملية الانتقال السياسي على غير عادته.

واكد مايكل كونتت، مدير مكتب دي ميستورا، للصحافيين امس في جنيف ان قرار مجلس الامن الدولي رقم ٢٢٥٤ الذي ينص على عقد «مفاوضات بشأن عملية انتقال سياسي» يبقى الأساس للجولة الجديدة.

واوضح كونتت ان المفاوضات ستتركز حول ثلاثة مواضيع اساسية «انشاء حكم ذات مصداقية ولا يقوم على الطائفية» وتحديد جدول زمني لصياغة دستور جديد فضلا عن اجراء انتخابات.

لطالما شكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات المفاوضات الماضية، اذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلين للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، في حين ترى الحكومة السورية ان مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.

واكد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية احمد رمضان ان «المحور الرئيسي لجولة جنيف (الجديدة) هو الانتقال السياسي وذلك من خلال ثلاثة محاور تخص الحكم (الحوكمة) والآليات الدستورية وطبيعة النظام السياسي عبر آلية الانتخابات».

واوضح رمضان ان «وفد المعارضة سيركز على اقتراح تشكيل هيئة حكم انتقالي»، مشيرا الى انه يحمل معه «خطة متكاملة في هذا الاتجاه سوف يتم طرحها وهي تتضمن الآليات التنفيذية التي تستند إلى القرارات الدولية».

ومن المفترض ان يصل وفدا المعارضة والنظام الاربعاء الى جنيف على ان تنطلق الجولة الجديدة الخميس وسط آمال ضعيفة في ان تنجح في وقف النزاع المستمر منذ العام٢٠١١، وهي ايضا الاولى بعد فشل جولات ثلاث من المحادثات برعاية الامم المتحدة بين كانون الثاني ونيسان ٢٠١٦.

ودعت ٤٠ منظمة حقوقية بدورها إلى أن تعطي المحادثات المرتقبة الأولوية لانهاء انتهاكات حقوق الانسان في نزاع اودى خلال ست سنوات بحياة اكثر من ٣١٠ آلاف شخص.

وقالت لمى فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، في بيان مشترك للمنظمات «يجب أن يكون أحد الأهداف الرئيسية لمحادثات جنيف إنهاء الانتهاكات ضد السوريين الذين واجهوا القصف والهجمات الكيميائية والتجويع والاحتجاز غير القانوني وفظائع أخرى».

(اللواء-وكالات)