فوج اطفاء بيروت يعمل في هذه الأثناء على إخماد حريق في أحد المنازل في منطقة رأس النبع – شارع حسن قرنفل

دلال ديب

فوج اطفاء بيروت يعمل في هذه الأثناء على إخماد حريق في أحد المنازل في منطقة رأس النبع – شارع حسن قرنفل

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