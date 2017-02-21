كنعان بعد اجتماع التكتل: نؤيد بشكل قاطع موقف الرئيس عون وحريصون على اتفاق الطائف بقدر حرصنا على قانون انتخابي جديد ونرفض الستين كما نرفض التمديد

محمّد جابر

كنعان بعد اجتماع التكتل: نؤيد بشكل قاطع موقف الرئيس عون وحريصون على اتفاق الطائف بقدر حرصنا على قانون انتخابي جديد ونرفض الستين كما نرفض التمديد

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