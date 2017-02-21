كنعان: مهل دعوة الهيئات الانتخابية لا تنتهي بل تبقى تتعدل بمفعول رجعي منذ الآن حتى آخر يوم من نهاية ولاية هذا المجلس النيابي.

محمّد جابر

كنعان: مهل دعوة الهيئات الانتخابية لا تنتهي بل تبقى تتعدل بمفعول رجعي منذ الآن حتى آخر يوم من نهاية ولاية هذا المجلس النيابي.

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