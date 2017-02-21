ماتيس في بغداد: لا نريد نفطكم

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في بداية زيارة مفاجئة للعراق امس إن الجيش الأميركي ليس في العراق «للاستيلاء على نفط أحد» لينأى بنفسه عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب.

وماتيس هو أكبر مسؤول في إدارة ترامب يزور العراق منذ أن أثار ترامب غضب العراقيين بمنع سفرهم مؤقتاً إلى الولايات المتحدة ولقوله إن واشنطن كان عليها أن تستولي على نفط العراق بعد أن أطاحت بصدام حسين في 2003.

وقال ماتيس وهو جنرال متقاعد من قوات مشاة البحرية وسبق أن قاد القوات الأميركية بالعراق: «جميعنا عموما في أميركا دفعنا مقابل الغاز والنفط على الدوام وأنا متأكد أننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل.»

وقال وزير الدفاع الأميركي إن قواته ستبقى لفترة في العراق للوقوف مع الجيش العراقي. وأضاف ماتيس: «نخطط لمعركة الرقة ضد داعش والخطة قيد الإعداد»، مؤكدا أن المعركة ضد داعش طويلة.

وأكد أن الجيش العراقي يتمتع بقدرات جيدة.

وتأتي زيارة ماتيس بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بدء الهجوم البري على منطقة غرب الموصل التي يُحاصر فيها مقاتلو الدولة الإسلامية مع ما يقدر بنحو 650 ألف مدني.

ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات ترامب بشأن النفط نوقشت خلال اجتماع ماتيس مع العبادي الذي قال لواشنطن إن نفط العراق ملك للعراقيين.

واجتمع ماتيس أيضا مع وزير الدفاع العراقي وكبار المسؤولين الأميركيين في العراق.

في غضون ذلك دعا مقتدى الصدر رجل الدين القوي الحكومة العراقية بالأمر بانسحاب القوات الأميركية وقوات التحالف بعد انتهاء معركة الموصل.

وقال الصدر «على الحكومة العراقية المطالبة بخروج جميع القوات المحتلة بل والصديقة إن جاز التعبير من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها.»

وقال قائد القوات الأميركية في العراق اللفتنانت جنرال ستيفن تاونسند إنه يعتقد أن القوات المدعومة من الولايات المتحدة سوف تنتزع السيطرة على الموصل والرقة معقلي الدولة الإسلامية الرئيسيين في غضون ستة أشهر.

وقال تاونسند في مؤتمر صحافي ببغداد إنه يضع مستشارين عسكريين أميركيين قرب الخطوط الأمامية في الموصل.

ميدانياً ذكر الجيش العراقي في بيان أن القوات العراقية التي تدعمها الولايات المتحدة وصلت إلى محيط مطار الموصل امس بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من تل قريب.

وبدأت القوات العراقية الهجوم يوم الأحد لاستعادة الجانب الغربي من الموصل الذي لا يزال تحت سيطرة المتشددين الذين تم طردهم من الجانب الشرقي للمدينة الشهر الماضي.

وهذه العملية الواسعة النطاق التي اطلقت الاحد حظيت بدعم وزير الدفاع الاميركي الجديد .

(ا.ف.ب-رويترز)