مجلس الوزراء السعودي يؤكد عزمه التصدي بقوة وحزم للإرهاب وشبكاته

أكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته الأسبوعية أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة، بمدينة الرياض عزم المملكة على التصدي بكل قوة وحزم للارهاب وشبكاته وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.

وفي بداية الجلسة، أطلع الملك سلمان المجلس على مباحثاته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واستقباله الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وما جرى خلالهما من استعراض للعلاقات الثنائية الوثيقة بين المملكة والبلدين الشقيقين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية ، عقب الجلسة ، أن مجلس الوزراء استمع إلى جملة من التقارير عن مختلف الجهود الدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة والعالم، والتحديات التي تواجه المجتمع الدولي للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيداً في هذا السياق بانعقاد مؤتمر ميونخ للأمن، واجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، اللذين انعقدا في مدينتي ميونخ وبون بألمانيا، وبالجهود القائمة لاستئناف المفاوضات السياسية بشأن الأزمة السورية بناءً على إعلان ( جنيف 1 ) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وبين الطريفي أن مجلس الوزراء ثمن المتابعة المستمرة من قبل الجهات الأمنية لأنشطة الفئة الضالة وإحباط مخططاتهم الإرهابية الرامية للنيل من أمن المملكة واستقرارها، مشيراً إلى أن تمكن الجهات الأمنية ولله الحمد وفي عمليات استباقية من الإطاحة بأربع خلايا عنقودية إرهابية في كل من منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقصيم نشط عناصرها بأدوار متنوعة، يؤكد العزم بعون الله وتوفيقه على التصدي بكل قوة وحزم لهذه الأنشطة الإرهابية وتشكيلاتها ودفع شرورها عن الوطن وأبنائه والمقيمين فيه وإحالة المتورطين فيها للقضاء الشرعي لنيل جزائهم العادل.

(واس)