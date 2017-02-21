محفوض لـ”الجديد”: اضرابنا يوم الغد تحذيري للتشديد على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الموازنة

darine alameh

محفوض لـ”الجديد”: اضرابنا يوم الغد تحذيري للتشديد على ضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب مع الموازنة

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