mtv: مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان نُصح بعدم رؤية المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان لكنه أصر على اللقاء كي يريها صورة الإسلام المعتدل.

محمّد جابر

mtv: مفتي الجمهورية عبداللطيف دريان نُصح بعدم رؤية المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان لكنه أصر على اللقاء كي يريها صورة الإسلام المعتدل.

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