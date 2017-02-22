“أم.تي.في.”: لم تحسم بعد مسألة إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة أو عدمه والوزراء يستبعدون اقرار الموازنة اليوم أو غداً

محمّد جابر

“أم.تي.في.”: لم تحسم بعد مسألة إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة أو عدمه والوزراء يستبعدون اقرار الموازنة اليوم أو غداً

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