أوجيرو: تعطل خدمة DSL عن بعض قرى الجنوب على أن تعود ظهر غد

محمد عمر

أوجيرو: تعطل خدمة DSL عن بعض قرى الجنوب على أن تعود ظهر غد

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