“الجديد”: مجلس شورى الدولة يصدر قرارا بوقف تنفيذ رخصة البناء لمشروع ايدن روك في الرملة البيضاء

دلال ديب

“الجديد”: مجلس شورى الدولة يصدر قرارا بوقف تنفيذ رخصة البناء لمشروع ايدن روك في الرملة البيضاء

تعليقات الفيسبوك