الحريري للهيئات الإقتصادية: إقرار السلسلة مرتبط بالموارد والإصلاحات

أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ان اقرار مشروع الموازنة العامة هدف اساسي تسعى الحكومة لتحقيقه، معرباً عن امله من ان يتم الانتهاء من مناقشة المشروع خلال الجلسات المتواصلة التي يعقدها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

وقال الحريري خلال استقباله بعد ظهر امس في السراي الحكومي وفدا من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق عدنان القصار: «هناك كلام كثير يقال في وسائل الاعلام عن رزمة كبيرة من الرسوم والضرائب ستفرض وترهق كاهل المواطنين ولا سيما منهم اصحاب الدخل المحدود وبعض القطاعات ومنها القطاع المصرفي، وهنا أريد ان اوضح بشكل لا لبس فيه، ان النقاش حول موضوع فرض رسوم وضرائب جديدة يسير بشكل ايجابي داخل مجلس الوزراء ولا يزال في اطار الاخذ والرد، وهو يأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين والقطاعات الاقتصادية وتوفير موارد اضافية لتمويل الموازنة.

اضاف: الجميع يعلم أن الوضع الاقتصادي يمر بحالة من التعثر، والتوجه ليس لفرض رسوم وضرائب جديدة فقط وانما اجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد ماهية الضرائب والرسوم المفترض اقرارها للجهة التي لديها اقل وقع على النمو الاقتصادي وذوي الدخل المحدود وتأمين الواردات اللازمة للخزينة».

وتابع قائلا: ان المناقشات التي تجري في مجلس الوزراء منفتحة وتتحلى بمسؤولية عالية لأن التوجه هو لايجاد توازن بين حاجات القطاع الخاص والمواطنين والدولة. وفي المقابل هناك رزمة من الحوافز لتنشيط القطاع الخاص نسعى لادراجها في مشروع الموازنة ايضا.

ولفت الرئيس الحريري الى ان اقرار سلسلة الرتب والرواتب لا يزال يدرس على طاولة مجلس الوزراء، وانه في حال اقرارها لا بد ان يربط ذلك بجملة اصلاحات ادارية وتوفير الموارد المالية المطلوبة لتمويلها، ومن دون ادراج هذه الاصلاحات والالتزام بتنفيذها لا يمكن اقرار السلسلة، لانه ليس معقولا ان تتم زيادة الرواتب والاجور بمعزل عن تحسين زيادة الانتاجية في القطاع العام وتفعيل الادارة العامة.

اما بالنسبة لموضوع زيادة التعرفة على الكهرباء فقال الرئيس الحريري «ان توجهي الخاص بهذا الشأن هو انه لا يجوز زيادة التعرفة قبل زيادة ساعات التغذية وتحسينها».

وختم قائلاً: نحن بصدد وضع خطة جديدة للتعاطي مع مسألة النازحين السوريين ونأمل من خلالها الاستفادة من الدعم الدولي المخصص لهذه المسألة في تطوير البنى التحتية التي يستهلها النزوح السوري وخصوصا الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات وقطاع الكهرباء والمياه وغيرها.

بعد اللقاء قال القصار: الزيارة إلى الرئيس الحريري تأتي في سياق التشاور الدائم معه في كافة القضايا الوطنية، وقد جرى التطرّق إلى الأوضاع الاقتصادية، في ضوء مناقشة مجلس الوزراء مشروع الموازنة العامة لعام 2017 وتوجهات الحكومة.

وقد ثمّنا خلال اللقاء الديناميكية والحيوية التي تعمل فيها الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وحرصها على إيلاء الملفات الاقتصادية والمعيشية والحياتية والاجتماعية والوضع الامني الاهتمام اللازم، وكذلك حرصها على إقرار موازنة جديدة، بعدما تعذّر إصدار أي موازنة منذ العام 2005، وهو مؤشر إيجابي يؤكّد عزم الحكومة والعهد الجديد على إقفال ملف قطع الحسابات المتراكم، ويدل على عزم السلطات المختصّة ضبط وترشيد الإنفاق وتحسين جباية الإيرادات العامة وفق أولويّات وأهداف محدّدة من شأنها تحفيز النمو وتصحيح أوضاع مالية الدولة.

اضاف: كان اجتماعنا جيدا جدا وقد ابدى الرئيس الحريري تجاوبا معنا واستعدادا لاستمرار التواصل، ونحن لدينا ثقة تامة بأن الرئيس الحريري يقوم بالخطوات المطلوبة وله منا كل الدعم .

تابع: لقد ابدى الرئيس الحريري تفهماً حيال هواجس الهيئات الاقتصاديّة من التوجه نحو فرض الضرائب من أجل تمويل عجز الموازنة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من إرهاق الاقتصاد الوطني الذي يعاني من ركود وانكماش حاد نتيجة الأزمة التي مرّت بها البلاد منذ بدء الشغور الرئاسي وما يزال مستمرّا نتيجة غياب الاستثمارات الخارجية.

وأكّد الوفد للرئيس الحكومة أنّ المدخل الرئيسي لتمويل عجز الموازنة، يكون من خلال وقف الهدر المستشري في مؤسسات الدولة، وتحسين الجباية حيث هناك أعداد كبيرة من الذين يتهربون من دفع الضرائب، إلى جانب وقف الهدر المتمادي في الإدارات الرسمية، وذلك كمدخل أساسي للإصلاح الذي بات أمرا ملحّا في ظل الفساد المستشري.

وكان الرئيس الحريري استقبل قبل الظهر في السراي الحكومي المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وعرض معها مجمل المستجدات والأوضاع الراهنة.

واستقبل أيضاً وفداً من «منظمة العمل الدولية» برئاسة المديرة الإقليمية للمنظمة الدكتورة ربا جرادات.

كما استقبل رئيس قلم المحكمة الدولية داريل مندس.

من ناحية ثانية، ترأس الرئيس الحريري عند الساعة الخامسة والنصف عصراً في السراي الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بحث موضوع النفايات حضره نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني والوزراء نهاد المشنوق، ميشال فرعون، علي حسن خليل، حسين الحاج حسن، سيزار ابي خليل، طارق الخطيب وعناية عزالدين، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل.

بعد الاجتماع الذي استمر حتى الساعة السابعة أوضح الوزير الخطيب انه تقرر عقد اجتماع آخر في الثاني من الشهر المقبل لمتابعة البحث.

ثم استقبل الرئيس الحريري وفداً من ملتقى Arabnet Beirut برئاسة المؤسس والمدير التنفيذي عمر كريستيديس واطلع الوفد الرئيس الحريري على اعمال الملتقى الذي افتتح اعماله صباح اليوم وعرضوا معه الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الرقمي في لبنان والمبادرات الآيلة الى تحسينه.