الرياشي: هناك إصرار على دراسة مالية الدولة بشكل دقيق وتامين الإيرادات

أخبار متفرقة
- اللواءالرياشي عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء: نقاش الموازنة طويل وعلمي وإيجابي جداً ولا أعتقد اننا سننتهي منه غداً
- دولياتوفد ايراني الى السعودية للتفاوض حول موسم الحج
- اللواءاصابة شخص بجروح اثر القاء قنبلة صوتية قرب محل لبيع المشروبات الروحية على طريق درب السيم صيدا
- اللواءمحكمة عسكرية اردنية تقضي بسجن تسعة اشخاص بقضايا ارهابية
- اللواءجهات معنية لـ”ال بي سي”: لا محاكمة لاطفال امام المحكمة العسكرية بل هم يمثلون امامها ليحالوا الى محكمة الاحداث
- اللواءجهات معنية لـ”ال بي سي”: قضاة النيابية العامة العسكرية هم من المدنيين الذين يعيّنهم مجلس القضاء الاعلى
- دولياتالقبارصة الأتراك يعلقون المفاوضات بسبب قرار برلماني
- عربياتاستعدادات عسكرية لاقتحام مطار الموصل
- اللواءالخبير الاقتصادي إيلي يشوعي لـ”أم.تي.في.”: يجب أن تصب أموال المرفأ في خزينة الدولة ولا رقابة لديوان المحاسبة
- اللواءنبيل نقولا لـ”المنار”: هناك شعب مقهور يرفض قانون الستين الانتخابي ورئيس الجمهورية لن يقبل ان يكون هناك فئة مهمشة