الرياشي: هناك إصرار على دراسة مالية الدولة بشكل دقيق وتامين الإيرادات

darine alameh

الرياشي: هناك إصرار على دراسة مالية الدولة بشكل دقيق وتامين الإيرادات

 

تعليقات الفيسبوك