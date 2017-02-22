العميد شامل_روكز: أريد أن يعرفني الناس كما أنا وأريدهم أن يعرفوا مشروعي الوطني ورؤيتي المستقبلية لهذا البلد وجميع قطاعاته.
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