القاضي شكري صادق للـ”ال بي سي”: القرار بوقف تنفيذ رخصة مشروع “Eden rock” ملزم

محمّد جابر

القاضي شكري صادق للـ”ال بي سي”: القرار بوقف تنفيذ رخصة مشروع “Eden rock” ملزم

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