المشنوق لـ”المستقبل”: يستحيل ان ينتهي مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة في جلسة الغد وسيكون هناك جلسات في الاسبوع المقبل

محمّد جابر

المشنوق لـ”المستقبل”: يستحيل ان ينتهي مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة في جلسة الغد وسيكون هناك جلسات في الاسبوع المقبل

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