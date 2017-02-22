المشنوق لـ”المستقبل”: يستحيل ان ينتهي مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة في جلسة الغد وسيكون هناك جلسات في الاسبوع المقبل

أخبار متفرقة
- لبنانالجيش يتسلم مطلوب فلسطيني
- اللواءقاسم: لدينا قدرات أقوى مما كان متوفراً خلال حرب تموز
- اللواءالمشنوق: يتم النقاش بالموازنة “بند بند” ولم يحسم بعد فصل سلسلة الرتب والرواتب وقد لا ننتهي من البحث في جلسة الغد
- اللواءانتهاء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
- اللواءمصادر السراي الحكومي: إمكانية اقرار الموازنة في مجلس الوزراء غداً
- اللواءقاسم: حزب الله يتصرف في لبنان بشكل مستقل ويأخذ قراراته بدون إملاءات
- عربياتدي ميستورا: وقف إطلاق النار ادى الى جولة رابعة من مفاوضات جنيف
- اللواءقاسم: اسرائيل ليست قدراً لازماً في المنطقة ويمكن هزيمتها
- اللواءنعيم قاسم لـ”الميادين”: إيران ستستمرّ في ضخ الأموال والسلاح وفي الدعم الإعلامي لفلسطين والمقاومة
- اللواءمجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان: اجراء الانتخابات في حينها خطوة مهمة للحفاظ على الديموقراطية وتلبية تطلعات الشعب