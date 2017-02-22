المشنوق: يتم النقاش بالموازنة “بند بند” ولم يحسم بعد فصل سلسلة الرتب والرواتب وقد لا ننتهي من البحث في جلسة الغد

محمّد جابر

المشنوق: يتم النقاش بالموازنة “بند بند” ولم يحسم بعد فصل سلسلة الرتب والرواتب وقد لا ننتهي من البحث في جلسة الغد

 

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