المعارضة السورية تطالب بإجراء محادثات مباشرة مع النظام

دعا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في سوريا، الأربعاء، لمحادثات مباشرة في جنيف مع الحكومة السورية.

وأعرب سالم المسلط عن أمل المعارضة بأن تجد “شريكا جادا” في المفاوضات.

وقال المسلط إن وفد الحكومة جاء إلى جنيف لكسب الوقت وليس للحديث عن انتقال سياسي.

المصدر: وكالات