المعارضة السورية تطالب بإجراء محادثات مباشرة مع النظام

darine alameh

دعا المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة في سوريا، الأربعاء، لمحادثات مباشرة في جنيف مع الحكومة السورية.
وأعرب سالم المسلط عن أمل المعارضة بأن تجد “شريكا جادا” في المفاوضات.

وقال المسلط إن وفد الحكومة جاء إلى جنيف لكسب الوقت وليس للحديث عن انتقال سياسي.

المصدر: وكالات

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