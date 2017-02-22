الملك سلمان يبحث وماكين «علاقات الصداقة»

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في مكتبه بقصر اليمامة، أمس عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جون ماكين.

وتم خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وفق ما نقلت وكالة «واس».

ووصل ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، الى الرياض آتيا من انقرة حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب واردوغان واجرى معه محادثات حول الوضع في سوريا.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير استعداد بلاده إرسال قوات إلى سوريا لمكافحة تنظيم (داعش) بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، قائلًا: «إن المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى بالخليج أعلنوا عن الاستعداد للمشاركة بقوات خاصة بجانب الولايات المتحدة، وهناك بعض الدول من التحالف الإسلامي ضد الإرهاب والتطرف مستعدة أيضًا لارسال قوات».

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الجبير قوله: «سوف ننسق مع الولايات المتحدة من أجل معرفة ما هي الخطة وما هو ضروري لتنفيذها».

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر وزير الدفاع بحكومته جيمس ماتيس بعرض خطة جديدة في غضون 30 يومًا لمكافحة تنظيم (داعش).

وقال وزير الخارجية السعودي في تصريحات خاصة لصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية في عددها الصادر أمس إنه يتوقع عرض هذه الخطط قريبًا، وأوضح بشكل غير مباشر أنه يمكن تسليم مناطق محررة في سوريا إلى المعارضين.

وقال وزير الخارجية السعودي: «إن الفكرة الأساسية هي تحرير مناطق من تنظيم (داعش)، ولكن أيضًا ضمان ألا تقع هذه المناطق في قبضة حزب الله أو إيران أو النظام».

وكان وزير الخارجية السعودي قد أكد في تصريحات على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن أن بلاده وإدارة ترامب لديهما الكثير من الأهداف المشتركة، ومن بينها محاربة تنظيم «داعش» واحتواء إيران والعمل مع الحلفاء التقليديين.

(أ ف ب – واس)