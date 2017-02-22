“الميادين”: ‏الجيش الإسرائيلي يخرق السياج التقني في محيط بلدة ميس الجبل جنوب لبنان ويزرع أجهزة مراقبة.

محمّد جابر

“الميادين”: ‏الجيش الإسرائيلي يخرق السياج التقني في محيط بلدة ميس الجبل جنوب لبنان ويزرع أجهزة مراقبة.

تعليقات الفيسبوك