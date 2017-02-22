“ال بي سي”: رئيس الجمهورية قد يتوجه الى المجلس النيابي برسالة تضع النواب امام مسؤولياتهم

أخبار متفرقة
- اللواءالقاضي شكري صادق للـ”ال بي سي”: القرار بوقف تنفيذ رخصة مشروع “Eden rock” ملزم
- اللواء“أم.تي.في.”: لم تحسم بعد مسألة إدراج سلسلة الرتب والرواتب ضمن الموازنة أو عدمه والوزراء يستبعدون اقرار الموازنة اليوم أو غداً
- اللواءوزير الهجرة الكندي: مستعدون لاستقبال 1200 لاجئ إيزيدي من العراق
- اللواءدورية من شعبة المعلومات تمكنت من توقيف كل من اللبناني ص.ح والسوري ع.م بجرم السرقة في محلة التبانة والتحقيق جار لتوقيف باقي أفراد العصابة
- دولياتاول محاكمة بتهمة التجديف منذ 1971 لدنماركي احرق مصحفا
- اللواء“المستقبل”: الغموض لا يزال يسود موضوع فصل السلسلة عن الموازنة
- لبنانالجيش يتسلم مطلوب فلسطيني
- اللواءالمشنوق لـ”المستقبل”: يستحيل ان ينتهي مجلس الوزراء من مناقشة الموازنة في جلسة الغد وسيكون هناك جلسات في الاسبوع المقبل
- اللواءقاسم: لدينا قدرات أقوى مما كان متوفراً خلال حرب تموز
- اللواءالمشنوق: يتم النقاش بالموازنة “بند بند” ولم يحسم بعد فصل سلسلة الرتب والرواتب وقد لا ننتهي من البحث في جلسة الغد