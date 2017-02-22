توقيف سوريين بحقهما بلاغ بحث وتحر

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- اللواءاصابة شخص بجروح اثر القاء قنبلة صوتية قرب محل لبيع المشروبات الروحية على طريق درب السيم صيدا
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