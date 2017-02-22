دورية من شعبة المعلومات تمكنت من توقيف كل من اللبناني ص.ح والسوري ع.م بجرم السرقة في محلة التبانة والتحقيق جار لتوقيف باقي أفراد العصابة

محمّد جابر

دورية من شعبة المعلومات تمكنت من توقيف كل من اللبناني ص.ح والسوري ع.م بجرم السرقة في محلة التبانة والتحقيق جار لتوقيف باقي أفراد العصابة

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