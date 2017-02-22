دي مستورا: نحقق في انباء عن استهداف قافلة انسانية كانت في طريقها الى حي الوعر في حمص الثلاثاء

darine alameh

دي مستورا: نحقق في انباء عن استهداف قافلة انسانية كانت في طريقها الى حي الوعر في حمص الثلاثاء

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