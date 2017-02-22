دي ميستورا: الاسد اكد لي رغبته في التفاوض مع الطرف الاخر

أخبار متفرقة
- اللواءدي ميستورا: لم تتمكن المعارضة من تشكيل وفد موحد يمثل كل أطيافها معا كما طلبنا منها
- اللواءLBCI”: لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين اعادت فتح طريق المتحف بعد قطعها لبعض الوقت بالاطارات المشتعلة.
- امن وقضائياتدانيا اصيبت في “الضم والفرز”
- اللواءدي ميستورا: طلبت من الوفود إشراك عدد أكبر من النساء ولكن هذا لم يحدث
- اللواءدي ميستورا: سنناقش مع وفد الحكومة السورية قضية المعتقلين في سجون النظام
- اللواءدي ميستورا: إدارة ترمب تحتاج إلى وقت لصياغة إستراتيجيتها في سوريا
- اللواءدي مستورا: نحقق في انباء عن استهداف قافلة انسانية كانت في طريقها الى حي الوعر في حمص الثلاثاء
- اللواءدي ميستورا: وقف إطلاق النار حاليا هش لكنه أفضل مما كان عليه العام الماضي
- اللواءدي ميستورا: لا أتوقع حلولا فورية بعد المحادثات لكن أتوقع تناول الأمور والقضايا الأساسية وسيكون فرض الشروط مرفوضا
- اللواءدي ميستورا: قرار مجلس الأمن الدولي 2254 سيكون الأساس