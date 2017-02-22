دي ميستورا: بالنسبة للدستور الجديد لسوريا هو مطلب للشعب السوري ونحن إن شاركنا في تقديم مقترحات فالأمر يعود في نهاية المطاف للسوريين أنفسهم

darine alameh

دي ميستورا: بالنسبة للدستور الجديد لسوريا هو مطلب للشعب السوري ونحن إن شاركنا في تقديم مقترحات فالأمر يعود في نهاية المطاف للسوريين أنفسهم

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