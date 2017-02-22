دي ميستورا: سنناقش مع وفد الحكومة السورية قضية المعتقلين في سجون النظام

darine alameh

دي ميستورا: سنناقش مع وفد الحكومة السورية قضية المعتقلين في سجون النظام

تعليقات الفيسبوك