دي ميستورا: غدا سأعقد محادثات ثنائية مع الوفود المشاركة في مؤتمر جنيف

أخبار متفرقة
- اللواءدي مستورا: نحقق في انباء عن استهداف قافلة انسانية كانت في طريقها الى حي الوعر في حمص الثلاثاء
- اللواءدي ميستورا: وقف إطلاق النار حاليا هش لكنه أفضل مما كان عليه العام الماضي
- اللواءدي ميستورا: لا أتوقع حلولا فورية بعد المحادثات لكن أتوقع تناول الأمور والقضايا الأساسية وسيكون فرض الشروط مرفوضا
- اللواءدي ميستورا: قرار مجلس الأمن الدولي 2254 سيكون الأساس
- اللواءلجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين تقطع طريق المتحف
- اللواء“الميادين”: الجيش الإسرائيلي يخرق السياج التقني في محيط بلدة ميس الجبل جنوب لبنان ويزرع أجهزة مراقبة.
- اللواءدي ميستورا: بالنسبة للدستور الجديد لسوريا هو مطلب للشعب السوري ونحن إن شاركنا في تقديم مقترحات فالأمر يعود في نهاية المطاف للسوريين أنفسهم
- اللواءدي ميستورا: الجانب الروسي ابلغنا انه طلب من الحكومة السورية وقف القصف الجوي بمناطق سيطرة المعارضة
- اللواءأبو زيد لـ”أخبار اليوم”: لا تعثر باقرار الموازنة والنقاش يأخذ مداه بعد 12 سنة من الغياب وهناك ايرادات يمكن تأمينها دون المساس بمحدودي الدخل
- اللواءدي ميستورا: هناك محاولات لتخريب وقف اطلاق النار وانهيار سيهدد استمرار المفاوضات