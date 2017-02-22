دي ميستورا: وقف إطلاق النار حاليا هش لكنه أفضل مما كان عليه العام الماضي

darine alameh

دي ميستورا: وقف إطلاق النار حاليا هش لكنه أفضل مما كان عليه العام الماضي

تعليقات الفيسبوك