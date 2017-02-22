ردّاً على «المشاريع الخيالية» ومطالبات المجتمع المدني بوقف قضم الحرش بلدية بيروت تواصل تأهيل «رئة العاصمة» ومعالجة الأشجار من الأمراض

المدينة التي تكون بلا مساحات عامة هي مدينة بلا روح، إذ تُعدّ المساحات الخضراء في المدينة ذات أهمية كبيرة، ولها دور أساسي في توفير فرص الراحة والتمتع بمناظر الطبيعة لذلك تعمل دوائر البلدية والتخطيط العمراني على إنشاء الحدائق العامة كي يستفيد منها السكان كونها المكان الأيسر والأقل كلفة للترويح عن النفس، لذا يُعتبر حرش بيروت ضرورياً لسكان العاصمة لما يضفيه من فوائد نفسية وجسدية، لاسيما مع الانتشار العمراني على حساب المناطق الخضراء.

فما هو واقع حرش بيروت حاليا بعدما أُصيب الشجر بحشرة؟، وما حقيقة المشاريع الثلاث التي يُراد تنفيذها على ارض الحرش؟.. لتسليط الضوء على هذه القضية، التقت «اللواء» محمد أيوب المدير التنفيذي في جمعية «نحن»، التي كانت لها سلسلة مواقف احتجاجا على هذه المشاريع.

{ ما أهمية ودور حرش بيروت؟

– يؤمّن حرش بيروت نحو 70% من الأوكسيجين للمدينة، وقد بات معلوما أننا نعيش في مدينة ملوثة بيئيا، فالدراسات تشير الى ان 64 % من الهواء فيها يحتوي على ثاني اوكسيد الكربون، أما على الصعيد الاجتماعي، فيشكل حرش بيروت المكان الأساس للتفاعل بين مختلف طبقات المجتمع، وهو آخر متنفس أخضر لأبناء العاصمة وروح المدينة وهويّتها.

مسؤولية البلدية

{ ما الذي أصاب أشجار الحرش؟، وهل من معطيات علمية حول الموضوع؟

– ليست لدينا دراسات علمية حتى الآن حول الموضوع، غير أن لجنة من بلدية بيروت افادت بعد استشارة خبراء من الجامعة الأميركية بأنّ الدودة قد اصابت الشجر طبيعيا، لكن شخصاً من هذه اللجنة اخبرني بأنّ الحالة نتجت بسبب الإهمال، وبغض النظر عن السبب، فالمسؤولية تقع على بلدية بيروت في تشكيل فريق عمل يُعالج الموضوع لتداركه منذ البداية عبر تأمين شركة خاصة تتولى امور الحرش لتحسين وضعه وتعمل على تأهيل الحدائق داخله وصيانتها، وأريد ان الفت الى ان هناك مالا عاما يجب تحويله الى ادارة حرش بيروت من اجل الإهتمام به.

{ ما موقفكم من تنفيذ مشاريع تضر بالمساحة الخضراء داخل الحرش؟

– هناك مَنْ اتخذ قرارا بإزالة اشجار حرش بيروت لبناء مستشفى ميداني وبناء ملعب بلدي على ارضه، وشرّع وجود كشاف الرسالة الإسلامية، ويمكنّه من بناء ناطحة سحاب ضمن نطاق الحرش، الأمر الذي يؤكد اتباع سياسة لقضم الحرش، ناهيك عن السعر الخيالي الذي ينص عليه عقد بناء المستشفى، حيث وصل الى مليون و200 ألف دولار أميركي، وهو سعر استثنائي لا مثيل له، من هنا طالبنا بوقف هذه الأعمال، احتجاجا على هذه السياسة التي تتبعها بلدية بيروت المجحفة بحق الحرش وذلك بهدف حماية حق الناس في المساحات العامة.

فرنيني

من جهته، عضو مجلس بلدية بيروت، ورئيس لجنة الحدائق في البلدية غبريال فرنيني تحدث إلى «اللواء» حول ما تقوم به البلدية من أجل العاصمة، فسألناه:

{ هل تمت معالجة الأشجار فورا؟

– أُصيب الشجر بدودة تسمى flat headed porer وهي عادة تُصيب اشجار الصنوبر، وتمتد بشكل سريع وقد تحرك الأشخاص المعنيون في البلدية سريعا لمعالجة الوضع بالتعاون مع الجامعة الأميركية عبر رش المبيدات، اما بعض الأشجار التي يبست نهائيا فعلينا قطعها، وما زالت لجنة الحدائق تهتم دوريا بالحرش.

{ ما ردّكم على اتهام البلدية بإزالة الشجر و«اتجاهها» لقضم حرش بيروت؟

– أستغرب لهذه الحملات التضليلية التي يقوم بها البعض، والتي تتهم البلدية ومجلسها جزافا بانتهاج سياسة قضم حرش بيروت، مع العلم بأنّ دائرة الحدائق في البلدية تدخّلت منذ اللحظة الأولى واتخذت الإجراءات السريعة من أجل انقاذ الحرش من الدودة التي اصابت اشجار الصنوبر، فهدفنا الوحيد الحفاظ على الحرش وتعزيز المساحات الخضراء في المدينة كافة.

لعقار بديل

{ ما الذي يقوم به مجلس بلدية بيروت من أجل العاصمة؟

– أؤكد أن مجلس بلدية بيروت الحالي شديد الحرص على عدم وجود إنشاءات بناء جديدة على العقار رقم 1925، لهذا السبب اقترحت لجنة الحدائق في المجلس إيجاد عقار بديل للمستشفى الميداني المصري المؤقت، كما أؤكد الحرص الكبير الذي يوليه مجلس بلدية بيروت للمساحة الخضراء في بيروت، مع العلم بأنّ المستشفى يُعتبر حاجة أساسية لأهالي المنطقة، لذا سيقام مؤقتا في موقف سيارات ملاعب قصقص التي تملكها البلدية.

فتحة

وحول المشاريع كان لنا لقاء بالمهندس محمد سعيد فتحة عضو المجلس البلدي، فسألناه:

{ هل سيتم فعلاً قطع الأشجار الموجودة داخل الحرش؟

– قطعا لا، ليست للمجلس البلدي نيّة بقطع الأشجار بل على العكس، تعمل البلدية على صيانة وتأهيل المساحات الخضراء، وقد تمّت معالجة الأشجار فور ما بدا عليها العوارض، بالتعاون مع الجامعة الأميركية التي اخذت عينة منها وتبيّنت اصابتها بحشرة، كما قرّر المجلس البلدي انشاء ممرات آمنة كي لا يتعدى أحد على المزروعات داخل نطاق الحرش، لأنّه بعد إعادة فتحه صار البعض يفترش الأشجار ولعل هذا احد اسباب اصابتهم بالحشرة، لذا تم تحديد الأماكن المسموح استخدامها داخل الحرش لحمايته والحفاظ على ثروته الطبيعية لأنه رئة بيروت.

{ هل هناك نوايا لتنفيذ مشاريع ضمن نطاق الحرش؟

– لا يزال حرش بيروت على ما هو عليه ولا نوايا خفية لتنفيذ اي مشاريع ضمن نطاق الحرش، اما في ما يخصّ المستشفى الميداني المؤقت، فأريد انا اشكر جمهورية مصر العربية التي ارسلت فريقا طبيا لمساعدة لبنان خلال حرب تموز، وقد تبين حاليا ان هناك حاجة لوجود هذا المسشفى ضمن بيروت لمعالجة ابناء الطريق الجديدة وصبرا والجوار بسبب الكثافة السكانية في هذه المنطقة ووجود الفلسطنيين في المخيم وزادت الضرورة لوجودها مع ازدياد عدد اللاجئين السوريين والأهم انه تتم المعالجة مجانا وبالتالي يسد هذا المستشفى حاجة كبيرة في الاستشفاء وعجزا واضحا في تأمين المعدات الطبية فعدد المستوصفات غير كاف ضمن هذه المنطقة والمستشفيات المجاورة غير قادرة على استعاب هذا الكم من المرضى، لذلك اتخذ المجلس البلدي الحالي قرارا بتنفيذ منشآت مؤقتة وقابلة للتفكيك والنقل وذلك ضمن موقف السيارات وليس ضمن عقار حرش بيروت.

أما بشأن المبنى الذي يقيم فيه كشافة الرسالة الإسلامية فالمبنى مُنشأ في الجزء الجنوبي لأوتوستراد جمال عبد الناصر اي منفصل عن الحرش ولا وجود للاشجار في محيط المبنى، وبناء على طلب الكشافة الإسلامية تم ترميم هذا المبنى بشكل قانوني علما بأنّه لم يتم اخذ الإذن من مجلس بلدية بيروت الحالي لإنشائه، وأودّ انا الفت الى دورالكشاف في الأعمال الإجتماعية والخدماتية في المنطقة المجاورة لتواجدهم.

محمد سعيد فتحة: لا نوايا خفية لتنفيذ أي مشاريع ضمن نطاق الحرش غبريال فرنيني اقترحنا إيجاد عقار بديل للمستشفى الميداني المصري : محمد أيوب: نطالب بوقف الاعتداءات التي تُمارس بحق الحرش