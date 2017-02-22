عشيّة انتخابات «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية» انسحاب زيدان والتنافس بين يموت وحاسبيني

مع اقتراب موعد انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد جمعيات العائلات البيروتية المقرّر يوم غدٍ (الجمعة) تسارعت الاتصالات واللقاءات لتشكيل اللوائح، وكان التطوّر اللافت أمس انسحاب رئيس الاتحاد الدكتور فوزي زيدان من المنافسة، وانحصارها بين لائحتين، بعدما استأذن الدكتور زيدان الرئيس سعد الحريري خلال لقائه به أمس، مفضِّلاً إفساح المجال أمام اللوائح الأخرى وسحب الالتباس الحاصل حول خيار التجديد لولايتين للرئيس، حتى لا يصبح عُرفاً بعد تعديل النظام الداخلي للاتحاد ولجهة مُـدّة ولاية الرئيس التي أصبحت 3 سنوات بدلاً من سنتين، ما يفسح في المجال لتداول المركز بين كل العائلات.

وفي جديد التطوّرات علمت «اللواء» من مصادر العائلات بأنّ اجتماعاً رعاه الرئيس سعد الحريري ضمَّ إلى جانبه النائب السابق محمّد الأمين عيتاني والمرشّحين الدكتور فوزي زيدان ومحمّد عفيف يموت وعضو الهيئة الإدارية بشار شبارو، حيث نتج عنه عزوف الدكتور زيدان عن الترشّح، وتم الاتفاق على السير بخيار الانتخابات الديمقراطية الحرّة بين المرشّحين.

وأضافت مصادر العائلات: إزاء هذا التطوّر انحصرت المنافسة بين لائحتين، الأولى يترأسها محمّد عفيف يموت والثانية يترأسها الكابتن عماد حاسبيني، وتكثّفت اللقاءات والاجتماعات، التي امتدت حتى ما بعد منتصف الليل لتشكيل اللائحتين بعدما حُلّت عقدة المرشّحين المكرّرين في كل لائحة وبات موضوع تشكيل اللائحة المكتملة أكثر سهولة من بين 37 مرشّحاً.

وعلمت «اللواء» بأنّ عميد الاتحاد النائب السابق محمّد الأمين عيتاني يُكثّف مساعيه من أجل جمع اللائحتين في لائحة توافقية، وقد يزفُّ إلى العائلات البيروتية أخباراً سارة في هذا المجال خلال الساعات المقبلة.

أما في حال تعثّر اللائحة التوافقية فسيكون التنافس بين لائحتين تُعلنان اليوم، وسيخوض غمار التنافس أيضاً مرشّحون مستقلون، كما ستكون للمرشّحات حظوظ مرتفعة في الفوز، حيث يتوقّع أنْ تصل مرشّحتان إلى الهيئة الإدارية الجديدة.

{ المرشّح الكابتن عماد حاسبيني أكّد لـ«اللواء» أنّه شكّل لائحته وهو مستمر في خوض الانتخابات لتفعيل عمل الاتحاد وجمع العائلات البيروتية كافة للسير على نهج الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وحشد الطاقات حول نجله الرئيس سعد الحريري، خاصة في الانتخابات النيابية المقبلة.