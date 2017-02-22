فوز الرياضي على مايتي سبورت الفيليبيني بنتيجة 100 – 95 ضمن دورة دبي لكرة السلّة

محمد عمر

فوز الرياضي على مايتي سبورت الفيليبيني بنتيجة 100 – 95 ضمن دورة دبي لكرة السلّة

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